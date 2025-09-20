«Наказание по делу. Заслужил!» Григорян — о дисквалификации Станковича

Российский тренер Александр Григорян высказался о месячном отстранении наставника «Спартака» Деяна Станковича.

«Наказание по делу. Заслужил! Больше, наверное, было бы жёстко. А так у него теперь есть время подумать. Конечно, это будет потерей для «Спартака». Не верьте, когда говорят, будто отсутствие главного тренера на скамейке никак не отражается на его команде. Очень сильно отражается. Я думаю, что Станковича не уволят за время дисквалификации. В чемпионате России его «Спартак» выглядит достаточно убедительно. Плюс команда усилилась двумя защитниками Ву и Джику, причём попала в цель с ними. То есть команда стала крепче», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) принято решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

«Спартак» после восьми туров идёт восьмым с 12 очками и 21 сентября примет «Крылья Советов».