Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: «Зенит» ещё не научился играть с Жерсоном

Андрей Аршавин: «Зенит» ещё не научился играть с Жерсоном
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником Жерсоном.

«Зенит» ещё не научился играть с Жерсоном. Футболист хорошо сыграл в своём первом матче, но далее не показывал того уровня, который требуется, чтобы быть игроком основы «Зенита». Возможно, Жерсон вернулся не вполне здоровым с клубного чемпионата мира», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Жерсон пропустит матч 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» и пройдёт дополнительное медобследование. Встреча состоится 21 сентября в 19:30 мск.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Жерсон с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android