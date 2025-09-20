Андрей Аршавин: «Зенит» ещё не научился играть с Жерсоном

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником Жерсоном.

«Зенит» ещё не научился играть с Жерсоном. Футболист хорошо сыграл в своём первом матче, но далее не показывал того уровня, который требуется, чтобы быть игроком основы «Зенита». Возможно, Жерсон вернулся не вполне здоровым с клубного чемпионата мира», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Жерсон пропустит матч 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» и пройдёт дополнительное медобследование. Встреча состоится 21 сентября в 19:30 мск.