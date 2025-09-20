Аморим: уровень давления в «Манчестер Юнайтед» выше, чем в любом другом клубе мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился оценкой текущей формы команды и уровня давления в клубе.

«Уровень давления в «Манчестер Юнайтед» выше, чем в любом другом клубе мира. В прошлом сезоне я сильно критиковал нашу игру, но сейчас мы действуем очень хорошо, вплоть до штрафных – и в защите, и в атаке. Мы хотим побеждать. Нам нужно действовать агрессивнее в штрафных, более хладнокровно. В остальном, я думаю, мы прогрессируем и находимся в лучшей форме, чем в прошлом году. Но нам необходимо побеждать», – приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

После четырёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, имея в активе четыре очка.