Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о взаимоотношениях с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал взаимоотношения с «Эвертоном».

«Между нашими клубами, очевидно, есть соперничество, но я считаю важным подчеркнуть, как себя повел «Эвертон» после гибели Диогу. Они были с нами и проявили уважение, мы им очень благодарны. Оба клуба относятся друг к другу с большим уважением», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После четырёх туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 12 очков.

20 сентября состоится ливерпульское дерби в рамках английского чемпионата — подопечные Арне Слота на «Энфилде» примут «Эвертон». Начало матча запланировано на 14:30 мск.