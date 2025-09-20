Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказал мнение по поводу предстоящего матча с «Рубином» в 9-м туре РПЛ.

— В прошлом сезоне «Рубин» выиграл все четыре противостояния. Почему казанцы оказались таким неудобным соперником?

— Были разные матчи. Результат во всех из них был нехорошим, но касаемо качества игры не помню суперпровальных игр. Сейчас новый сезон, разные команды, которые почти год не пересекались. «Рубин», понятное дело, мало в чём изменился, но качество его игроков стало ещё лучше. Предстоит интересная игра с точки зрения, кто кого переборет.

— «Рубин» всегда играет в три центральных защитника. Это одна из причин их большей надёжности, или лишний защитник не сильно на это влияет?

— Всё вкупе. Они у них есть в наличии в таком количестве – «Рубин» ими пользуется. Оборона казанцев всегда была одной из самых качественных в лиге. Ещё одна особенность этой команды заключается в том, что они всегда стараются играть быстро. Может быть, не всегда это получается, но это такой смелый поступок со стороны тренерского штаба – требовать быстрых действий и в середине поля, и даже на своей половине. Естественно, они стараются очень быстро выходить из обороны в атаку – и в обороне, и в атаке «Рубин» достаточно сбалансирован, — приводит слова Тедеева официальный сайт клуба.

После восьми туров РПЛ «Акрон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Рубин» располагается на пятой строчке.