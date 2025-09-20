Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Рубином» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказал мнение по поводу предстоящего матча с «Рубином» в 9-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В прошлом сезоне «Рубин» выиграл все четыре противостояния. Почему казанцы оказались таким неудобным соперником?
— Были разные матчи. Результат во всех из них был нехорошим, но касаемо качества игры не помню суперпровальных игр. Сейчас новый сезон, разные команды, которые почти год не пересекались. «Рубин», понятное дело, мало в чём изменился, но качество его игроков стало ещё лучше. Предстоит интересная игра с точки зрения, кто кого переборет.

— «Рубин» всегда играет в три центральных защитника. Это одна из причин их большей надёжности, или лишний защитник не сильно на это влияет?
— Всё вкупе. Они у них есть в наличии в таком количестве – «Рубин» ими пользуется. Оборона казанцев всегда была одной из самых качественных в лиге. Ещё одна особенность этой команды заключается в том, что они всегда стараются играть быстро. Может быть, не всегда это получается, но это такой смелый поступок со стороны тренерского штаба – требовать быстрых действий и в середине поля, и даже на своей половине. Естественно, они стараются очень быстро выходить из обороны в атаку – и в обороне, и в атаке «Рубин» достаточно сбалансирован, — приводит слова Тедеева официальный сайт клуба.

После восьми туров РПЛ «Акрон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Рубин» располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
«Акрон» проведёт домашний матч 13-го тура РПЛ в Саранске из-за международного форума
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android