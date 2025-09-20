Арне Слот: не очень хорошо отдавать 2:0 столько раз, мы будем работать над этим

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал регулярные случаи, когда команда теряет преимущество в счёте, ведя с разницей в два мяча.

«Не очень хорошо отдавать 2:0 столько раз, мы будем работать над этим, как и над многими другими аспектами, которые можно улучшить. Если в каждой игре сражаться на максимуме за победный результат до самых последних минут (ментально и физически), есть риск выдохнуться намного раньше, чем нам этого хотелось бы», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После четырёх туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице с 12 очками.

20 сентября состоится ливерпульское дерби в рамках английского чемпионата — подопечные Арне Слота на «Энфилде» примут «Эвертон».