Арсен Захарян сыграл второй матч в текущем сезоне и шестой с мая 2024 года

Арсен Захарян сыграл второй матч в текущем сезоне и шестой с мая 2024 года
22-летний российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл свой второй матч в текущем сезоне. В выездной встрече 5-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (1:3) хавбек вышел на замену на 66-й минуте при счёте 1:2 и не отметился в протоколе результативными действиями или дисциплинарными наказаниями.

Испания — Примера . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эрнандес – 7'     1:1 Мендес – 13'     2:1 Ремиро – 49'     3:1 Форнальс – 69'    

Ранее Захарян также вышел на замену на 66-й минуте в домашней игре 4-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2).

Матч с «Бетисом» стал для Арсена Захаряна всего лишь шестым официальным с мая 2024 года, когда завершился сезон-2023/2024. В сезоне-2024/2025 российский полузащитник провёл четыре игры во всех турнирах с одним забитым голом и одним результативным пасом, большую его часть Арсен пропустил из-за травм.

В сезоне-2023/2024, который стал для Захаряна первым в испанском клубе, он сыграл за басков в 40 матчах во всех турнирах с одним голом и двумя ассистами.

