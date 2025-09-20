Арсен Захарян сыграл второй матч в текущем сезоне и шестой с мая 2024 года

22-летний российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл свой второй матч в текущем сезоне. В выездной встрече 5-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (1:3) хавбек вышел на замену на 66-й минуте при счёте 1:2 и не отметился в протоколе результативными действиями или дисциплинарными наказаниями.

Ранее Захарян также вышел на замену на 66-й минуте в домашней игре 4-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2).

Матч с «Бетисом» стал для Арсена Захаряна всего лишь шестым официальным с мая 2024 года, когда завершился сезон-2023/2024. В сезоне-2024/2025 российский полузащитник провёл четыре игры во всех турнирах с одним забитым голом и одним результативным пасом, большую его часть Арсен пропустил из-за травм.

В сезоне-2023/2024, который стал для Захаряна первым в испанском клубе, он сыграл за басков в 40 матчах во всех турнирах с одним голом и двумя ассистами.

