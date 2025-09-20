Скидки
Главная Футбол Новости

«Будет правильно ему вообще ничего не давать делать на поле». Тедеев — об игре против Даку

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как планирует справляться с нападающим «Рубина» Даку, в предстоящем матче 9-го тура РПЛ.

«Будет правильно ему вообще ничего не давать делать на поле. Нам нужно стараться играть с ним внимательно, быстро определять его намерения. Это, во многом, зависит от концентрации и умения наших защитников предвосхищать ситуацию. Наши защитники ни в чём не уступают относительно психоэмоционального состояния, физических кондиций и тактических умений. Будем стараться справиться с Даку. Безусловно, это сильный игрок, но такой есть в каждой команде. Нам надо сыграть в свой лучший футбол и быть внимательными – это принесёт результат», — приводит слова Тедеева официальный сайт клуба.

После восьми туров РПЛ «Акрон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Рубин» располагается на пятой строчке.

