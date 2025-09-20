Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о предстоящем матче с «Рубином» в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился мнением о предстоящем матче с «Рубином» в 9-м туре РПЛ.

— В Казани ты провёл долгий отрезок в карьере. Есть такое, что хочется проявить себя ярче именно в этом матче?

— Уже нет. Может быть, раньше такое и было, но, повзрослев, понимаешь, что неправильно готовиться к какой-то одной игре с особенной концентрацией. Готовлюсь к каждому матчу и по максимуму выкладываюсь с любым соперником.

— «Рубин» образца текущего сезона — команда, которая прибавила по сравнению с прошлым розыгрышем или осталась где-то на том же месте?

— Тяжело сказать. У казанцев было не так много изменений. Остался тот же состав и костяк. Наверное, в их ситуации – это положительный момент, они очень хорошо сыграны. В том числе за счет этого «Рубин» достаточно неплохо прошёл прошлый сезон и начал хорошо новый.

— У «Акрона» — неприятная серия, но не провальная игра от слова совсем. Ни одному сопернику команда не уступила вчистую. Чего не хватает для положительного результата?

— Много голевых действий «Акрону» приносит Артём Дзюба, но ему, в свою очередь, не хватает соответствующих передач от крайних нападающих. Где-то, возможно, не достаёт концентрации, когда мы теряем мяч в нерасполагающей для этого ситуации и проигрываем, по сути, сами себе. Последние матчи были достаточно хорошего качества – это придаёт нам позитива и не позволяет опускать голову. Мы знаем, что у нас всё 100% наладится, учитывая «раздевалку» и то, как мы играем с ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

«Акрон» примет на своём поле «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча состоится 20 сентября в 16:45 мск.