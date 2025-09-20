Рубен Аморим: никто не убедит меня изменить игровую схему «МЮ», даже папа римский

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о приверженности своим игровым принципам.

«Никто не убедит меня изменить игровую схему. Даже папа римский. Это моя работа. Это моя ответственность. Это моя жизнь. У нашей команды будет время эволюции, но нам нужно сделать всё правильно с самого начала. Сами подумайте, как будут смотреть на меня мои футболисты, если я под давлением изменю себе? Они тоже изменят своё отношение ко мне», — приводит слова Аморима ESPN.

В четырёх стартовых турах АПЛ «МЮ» набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице 14-е место, на одно очко опережая зону вылета. В 4-м туре АПЛ «красные дьяволы» уступили в выездном дерби «Манчестер Сити» (0:3). 20 сентября в 5-м туре чемпионата манкунианцы сыграют на своём поле с лондонским «Челси».

