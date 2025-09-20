«Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться». Гордон — о «Барселоне»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон высказался об игре «Барселоны» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Матч закончился победой каталонского клуба со счётом 2:1.

«Мы не привыкли играть против футболистов, которые так держат мяч. Ранее мы встречались с «Челси» и «Манчестер Сити», но никогда они не показывали такой уровень. То, как они контролируют игру, стало для нас ценным опытом. Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться», — приводит слова Гордона Sportskeeda.

Форвард в текущем сезоне провёл за «Ньюкасл Юнайтед» три матча во всех турнирах, в которых забил один мяч, также на его счету красная карточка.