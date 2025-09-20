Скидки
Хоффенхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
16:30 Мск
«Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться». Гордон — о «Барселоне»

Комментарии

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон высказался об игре «Барселоны» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Матч закончился победой каталонского клуба со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

«Мы не привыкли играть против футболистов, которые так держат мяч. Ранее мы встречались с «Челси» и «Манчестер Сити», но никогда они не показывали такой уровень. То, как они контролируют игру, стало для нас ценным опытом. Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться», — приводит слова Гордона Sportskeeda.

Форвард в текущем сезоне провёл за «Ньюкасл Юнайтед» три матча во всех турнирах, в которых забил один мяч, также на его счету красная карточка.

