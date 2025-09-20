«Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться». Гордон — о «Барселоне»
Поделиться
Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон высказался об игре «Барселоны» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Матч закончился победой каталонского клуба со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
«Мы не привыкли играть против футболистов, которые так держат мяч. Ранее мы встречались с «Челси» и «Манчестер Сити», но никогда они не показывали такой уровень. То, как они контролируют игру, стало для нас ценным опытом. Это лучшие игроки, с которыми мне приходилось сталкиваться», — приводит слова Гордона Sportskeeda.
Форвард в текущем сезоне провёл за «Ньюкасл Юнайтед» три матча во всех турнирах, в которых забил один мяч, также на его счету красная карточка.
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
05:03
-
04:12
-
03:58
-
03:51
-
03:29
-
03:21
-
03:16
-
03:05
-
02:55
-
02:38
-
02:10
-
01:56
-
01:47
-
01:33
-
00:44
-
00:36
-
00:28
-
00:26
-
00:24
-
00:10
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 19 сентября 2025
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:40