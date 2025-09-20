Скидки
«Они потратили на одного игрока больше, чем мы на всю команду». Мойес — про «Ливерпуль»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал разницу в расходах между ведущими клубами и остальными перед мерсисайдским дерби.

«У «Вест Хэма» за последние три года в Европе появилась возможность тратить деньги, вкладывать и зарабатывать — это дало клубу определённую свободу. С этой точки зрения, считаю, что у «Ливерпуля» тоже есть на это право. Я слышал, как Арне оправдывался, что они при этом привлекли немало средств, и это действительно так. Они потратили на одного игрока больше, чем мы на всю команду. Что касается нас, то мы не в числе фаворитов на чемпионство. Даже не близко. «Ливерпуль» — да, они одни из главных претендентов на победу. А мы — «Эвертон», который только что выбрался из трёх или четырёх сложных сезонов и только начинает перестройку. Поэтому сейчас сократить этот разрыв очень сложно», — приводит слова Мойеса пресс-служба «Эвертона».

Мерсисайдское дерби состоится 20 сентября на «Энфилде».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о взаимоотношениях с «Эвертоном»
