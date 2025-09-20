Скидки
«Габриэл может противостоять кому угодно в мире». Артета — о Габриэле Магальяйнсе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета высказался о центральном защитнике клуба Габриэле Магальяйнсе.

«Габриэл может противостоять кому угодно в мире. Он тот, кто действительно получает удовольствие от оборонительной работы, контакта, физической борьбы. Когда игра доходит до этих моментов, ему это нравится. Это большое качество», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

27-летний бразильский футболист провёл за «Арсенал» в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

