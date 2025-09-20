Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о будущем Френки де Йонга в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что каталонцы хотели бы продлить контракт с нидерландским полузащитником команды Френки де Йонгом. Действующее соглашение хавбека рассчитано до конца июня 2026 года.

«Мы ведём переговоры. Я думаю, мы придём к соглашению. Он важный игрок для нас. Я думаю, что он счастлив в «Барселоне». Мы тоже им довольны. Так что я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.