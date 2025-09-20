Спортдиректор «Барселоны» Деку раскрыл, продлит ли клуб контракт с 37-летним Левандовским

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, планируют ли каталонцы продлевать истекающее следующим летом соглашение с польским нападающим Робертом Левандовским.

«Роберт был и остаётся важным игроком для нас. Я также думаю, что, учитывая его возраст и послужной список, он будет идти вперёд год за годом. У каждого в карьере наступает момент, когда мы не строим особых планов на будущее. Я думаю, что он сосредоточен на том, что будет в этом году.

Мы тоже, а там посмотрим. Он игрок, который сильно зависит от своей воли, от того, что он чувствует, от того, как он видит вещи. Посмотрим, что будет в течение сезона. А потом поговорим об этом», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.