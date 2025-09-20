Скидки
Марио Фернандес: я ушёл в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения

Аудио-версия:
Бывший защитник сборной России Марио Фернандес объяснил, почему в 2023 году перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Ранее бразилец с российским паспортом выступал за ЦСКА. В составе армейцев Марио провёл 10 лет, выиграв несколько крупных трофеев.

— Многие болельщики ЦСКА вас недолюбливают. Переживаете по этому поводу?
— Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо ещё. Я ушёл в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку. Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное, — приводит слова Фернандеса «Спорт-экспресс».

Накануне, 19 сентября, 35-летний Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

