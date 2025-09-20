Скидки
Аргентинский игрок «Спартака» Солари: я не готов прощаться с Месси в сборной

Комментарии

Футболист московского «Спартака» Пабло Солари признался, что не хотел бы, чтобы нападающий Лионель Месси уходил из сборной Аргентины.

«Я считаю Месси лучшим игроком в истории футбола. Можно сказать, что я его фанат. Как фанат не готов с ним прощаться в сборной. Не готов к тому, что он сыграл последний домашний матч за сборную. Надеюсь, это был его не последний матч», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Месси приводил национальную команду Аргентины к победам на чемпионате мира и Кубке Америки. Сейчас Лионель выступает за американский клуб «Интер Майами».

