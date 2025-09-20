Скидки
В «Барселоне» рассказали, что им нужно сделать, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что нужно сделать сине-гранатовым, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

«Многие команды заметно усилились, например, «Ливерпуль», который подписал ряд игроков, и «Реал» тоже. Команды стали лучше. Нам нужно быть очень сильными, чтобы претендовать на финал.

«ПСЖ» – невероятная команда, за последние годы там собран мощный состав, сделаны правильные трансферы, у них тренер, который мне очень нравится, это одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

