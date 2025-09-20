Скидки
Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Фернандес: Россия — прекрасная страна, я благодарен ей

Бывший защитник московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес выразил благодарность России и её жителям. Накануне, 19 сентября, 35-летний Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

— Часто вспоминаете Россию?
— Да, Россия это прекрасная страна. Очень благодарен ей и её жителям! Кто знает, может быть, мы с семьёй обязательно вернёмся сюда, — приводит слова Фернандеса «Спорт-экспресс».

За ЦСКА Фернандес, являющийся воспитанником академии «Гремио», выступал с 2012 по 2022 год. Игроком «Зенита» Марио был с 2023-го по 2024-й. После ухода из санкт-петербургского клуба участник чемпионата мира по футболу — 2018 оставался в статусе свободного агента.

Марио Фернандес: я ушёл в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения
