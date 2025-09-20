Скидки
Маскерано отреагировал на информацию о продлении контракта Месси с «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал информацию о скором продлении контракта 38-летнего нападающего Лионеля Месси с «фламинго». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

«Я не отвечаю за распространение подобной информации. Для клуба и МЛС это стало бы огромной новостью», — приводит слова Маскерано Marca.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 62 голами и 30 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

