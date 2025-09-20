Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 9-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в рамках 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас очень важна каждая игра. Любая победа приносит три очка. Очки нам сейчас очень нужны, хотя очки всем нужны. Сейчас нам нужно думать о «Динамо», готовиться к матчу с «Динамо». Нам нужно исправлять ошибки, которые всегда есть, но задача тренера в том, чтобы стараться их исправлять», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После восьми туров «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды семь набранных очков. «Динамо» набрало девять очков в восьми встречах. Бело-голубые занимают девятое место в таблице.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Рожков ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

