Расписание матчей 11-го тура Первой лиги — 2025/2026

Сегодня, 20 сентября, матчем «Енисей» — «Факел» стартует 11-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 11-го тура Первой лиги.
Расписание матчей 11-го тура Первой лиги (время — московское):
20 сентября, суббота:
09:45. «Енисей» — «Факел»;
12:00. «Урал» — «Ротор»;
15:00. «Челябинск» — «Родина»;
16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;
16:00. «Сокол» — «Торпедо» Москва;
17:00. «Арсенал» Тула — «Уфа»;
17:00. «КАМАЗ» — «Шинник»;
17:00. «Чайка» — «Спартак» Кострома.
21 сентября, воскресенье:
8:00. «СКА-Хабаровск» — «Черноморец».
На данный момент лидерство в Лиге Pari делят «Урал» и костромской «Спартак», на счету которых по 23 очка, однако у екатеринбуржцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Замыкает таблицу «Сокол» с пятью очками.