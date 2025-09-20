Расписание матчей 11-го тура Первой лиги — 2025/2026

Сегодня, 20 сентября, матчем «Енисей» — «Факел» стартует 11-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 11-го тура Первой лиги.

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги (время — московское):

20 сентября, суббота:

09:45. «Енисей» — «Факел»;

12:00. «Урал» — «Ротор»;

15:00. «Челябинск» — «Родина»;

16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;

16:00. «Сокол» — «Торпедо» Москва;

17:00. «Арсенал» Тула — «Уфа»;

17:00. «КАМАЗ» — «Шинник»;

17:00. «Чайка» — «Спартак» Кострома.

21 сентября, воскресенье:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «Черноморец».

На данный момент лидерство в Лиге Pari делят «Урал» и костромской «Спартак», на счету которых по 23 очка, однако у екатеринбуржцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Замыкает таблицу «Сокол» с пятью очками.