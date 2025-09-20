Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» Мх — «Локомотив»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков и занимает 12-е место. Железнодорожники заработали 16 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре махачкалинская команда уступила «Рубину» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: