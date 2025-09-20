Полузащитник «Ростова» Байрамян: ушли лидеры, но мы потихоньку выкарабкиваемся

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об игре команды на старте сезона-2025/2026, а также о летних трансферах. В минувшее трансферное окно защитник Максим Осипенко перебрался в московское «Динамо», а форвард Николай Комличенко перешёл в «Локомотив».

«Вы сами знаете, почему у нас получился такой неудачный старт сезона. Ушли лидеры, и нужно было время. Я повторяюсь, но у нас молодая команда, которой нужно время. Все видят, что мы потихоньку выкарабкиваемся. Обыграть «Спартак» и ЦСКА — это не самая лёгкая задача», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» победил «Спартак» (2:1). Четырьмя днями ранее жёлто-синие оказались сильнее ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.