Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ростова» Байрамян: ушли лидеры, но мы потихоньку выкарабкиваемся

Полузащитник «Ростова» Байрамян: ушли лидеры, но мы потихоньку выкарабкиваемся
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об игре команды на старте сезона-2025/2026, а также о летних трансферах. В минувшее трансферное окно защитник Максим Осипенко перебрался в московское «Динамо», а форвард Николай Комличенко перешёл в «Локомотив».

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Вы сами знаете, почему у нас получился такой неудачный старт сезона. Ушли лидеры, и нужно было время. Я повторяюсь, но у нас молодая команда, которой нужно время. Все видят, что мы потихоньку выкарабкиваемся. Обыграть «Спартак» и ЦСКА — это не самая лёгкая задача», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» победил «Спартак» (2:1). Четырьмя днями ранее жёлто-синие оказались сильнее ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android