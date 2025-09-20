Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, состоятся три матча в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 20 сентября (время московское):

14:30. «Пари НН» — «Ахмат»;

16:45. «Акрон» — «Рубин»;

19:30. «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

После восьми туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Акрон» (6).

