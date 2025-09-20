Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 20 сентября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 20 сентября
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоятся три матча в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 20 сентября (время московское):

14:30. «Пари НН» — «Ахмат»;
16:45. «Акрон» — «Рубин»;
19:30. «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

После восьми туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Акрон» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «МЮ» — «Челси» в АПЛ, Формула-1, отбор на ОИ в фигурном катании и РПЛ
Топ-события субботы: «МЮ» — «Челси» в АПЛ, Формула-1, отбор на ОИ в фигурном катании и РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android