«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон». Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырёх туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с максимумом очков (12). В активе «Эвертона» семь набранных очков при аналогичном количестве встреч. Команда располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата.