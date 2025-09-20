Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Эвертон: прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ начнется в 14:30 мск 20 сентября 2025 года

«Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон». Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с максимумом очков (12). В активе «Эвертона» семь набранных очков при аналогичном количестве встреч. Команда располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android