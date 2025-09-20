Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Челси: во сколько начало матча 5-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
После четырёх туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали четыре очка и занимают 14-е место. Лондонский клуб заработал восемь очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре манкунианцы уступили «Манчестер Сити» (0:3), а «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
