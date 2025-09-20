«Динамо» Мх — «Локомотив»: онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив: онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
После восьми туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков и занимает 12-е место. Железнодорожники заработали 16 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре махачкалинская команда уступила «Рубину» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

