Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, пройдут восемь матчей в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 20 сентября (время — московское):

9:45. «Енисей» — «Факел»;

12:00. «Урал» — «Ротор»;

15:00. «Челябинск» — «Родина»;

16:00. «Волга» — «Нефтехимик»;

16:00. «Сокол» — «Торпедо» Москва;

17:00. «Арсенал» Тула — «Уфа»;

17:00. «КАМАЗ» — «Шинник»;

17:00. «Чайка» — «Спартак» Кострома.

На данный момент лидерство в Лиге Pari делят «Урал» и дебютант подэлитного дивизиона костромской «Спартак», на счету которых по 23 очка, однако у екатеринбуржцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Замыкает таблицу «Сокол» с пятью очками.