«Акрон» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:45

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми туров чемпионата России «Акрон» набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Казанский клуб заработал 14 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда уступила «Краснодару» (1:2), а «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» (1:0).

