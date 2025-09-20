Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Пари НН — Ахмат: прямая онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ начнется в 14:30 мск 20 сентября 2025 года

«Пари НН» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслужит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
После восьми туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью набранными очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке. В активе нижегородской команды шесть набранных очков в восьми встречах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
