«Пари НН» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслужит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью набранными очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке. В активе нижегородской команды шесть набранных очков в восьми встречах.