«Урал» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Первой лиги начнётся в 12:00

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 11-го тура Лиги PARI, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Урал» делит лидерство в Первой лиге с дебютантом подэлитного дивизиона костромским «Спартаком». У обеих команд по 23 очка после 10 туров, однако у екатеринбуржцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. «Ротор» занимает четвёртую строчку с 20 очками и имеет серию из трёх побед с общей разницей мячей 10-0.