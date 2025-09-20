Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Первой лиги начнётся в 12:00

«Урал» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Первой лиги начнётся в 12:00
Сегодня, 20 сентября, состоится матч 11-го тура Лиги PARI, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ротор
Волгоград
На данный момент «Урал» делит лидерство в Первой лиге с дебютантом подэлитного дивизиона костромским «Спартаком». У обеих команд по 23 очка после 10 туров, однако у екатеринбуржцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. «Ротор» занимает четвёртую строчку с 20 очками и имеет серию из трёх побед с общей разницей мячей 10-0.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
Президент «Урала» Иванов ожидает, что из Олега Шатова получится хороший тренер
