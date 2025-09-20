«Этим летом он не был приоритетом». Спортивный директор Деку — о новом вратаре «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о летнем трансфере голкипера Жоана Гарсии, а также рассказал о приоритетах каталонцев в минувшее трансферное окно. Экс-голкипер «Эспаньола» присоединился к сине-гранатовым в июне текущего года.

«Главным приоритетом было сохранить то, что у нас есть, и постараться не потерять важных игроков. Нам удалось продлить контракты с Ламином, Рафиньей и Кунде. Идея заключалась в том, чтобы сохранить основу команды, которую мы строили последние несколько лет, и постараться её улучшить

Жоан Гарсия был вратарём, за которым мы следили некоторое время. Этим летом он не был приоритетом, но в итоге стал им из-за травм тер Штегена в прошлом году. Мы приняли это решение, хотя у нас не было такой острой необходимости в ближайшие два года», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

По данным СМИ, «Барселона» заплатила «Эспаньолу» за трансфер Жоана Гарсии € 25 млн. На старте сезона-2025/2026 голкипер принял участие в пяти матчах и пропустил четыре мяча.