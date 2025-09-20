Алексей Попов: все клубы РПЛ играют однотипно — как получится, совершая ошибки

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал волевую победу «Ростова» над московским «Спартаком» (2:1) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Футболисты «Ростова» — молодцы, что не опустили руки и не сдались. В РПЛ любая команда может обыграть любую, потому что у нас нет гегемона, как «ПСЖ» или «Бавария». Все клубы играют однотипно — как получится, совершая ошибки. Мои поздравления «Ростову» с тем, что клуб доверяет тренеру, а он не мечется из стороны в сторону и доверяет футболистам.

Две победы ещё не говорят, что клуб будет подниматься. Да, это раскрепостит футболистов ещё больше, но любая команда может как проиграть, так и выиграть. Если «Ростов» опять проиграет два матча, начнутся разговоры, что тренера надо убирать. А он возьмёт и в следующих двух играх одержит победу — начнутся качели. Нужно смотреть не на результат, а на стабильность игры. Если есть качели, проблема в тренере», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.