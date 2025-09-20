Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Алексей Попов: все клубы РПЛ играют однотипно — как получится, совершая ошибки

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал волевую победу «Ростова» над московским «Спартаком» (2:1) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Футболисты «Ростова» — молодцы, что не опустили руки и не сдались. В РПЛ любая команда может обыграть любую, потому что у нас нет гегемона, как «ПСЖ» или «Бавария». Все клубы играют однотипно — как получится, совершая ошибки. Мои поздравления «Ростову» с тем, что клуб доверяет тренеру, а он не мечется из стороны в сторону и доверяет футболистам.

Две победы ещё не говорят, что клуб будет подниматься. Да, это раскрепостит футболистов ещё больше, но любая команда может как проиграть, так и выиграть. Если «Ростов» опять проиграет два матча, начнутся разговоры, что тренера надо убирать. А он возьмёт и в следующих двух играх одержит победу — начнутся качели. Нужно смотреть не на результат, а на стабильность игры. Если есть качели, проблема в тренере», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

