Стало известно, сколько времени Неймар будет восстанавливаться после новой травмы

33-летний нападающий «Сантоса» Неймар не сможет принимать участия в матчах из-за травмы как минимум месяц. На текущий момент его повреждение оценивается как «не очень серьёзное и не очень лёгкое». Об этом сообщает журналист Лукас Мусетти на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в ближайшее время бразилец пройдёт дополнительные обследования, чтобы «Сантос» мог получить более подробную информацию о его повреждении.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар травмировал квадрицепс, а его клуб настроен пессимистично относительно состояния футболиста.

В 2025 году Неймар дважды травмировал подколенное сухожилие. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Самые опасные травмы в футболе: