Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

AS: Алонсо хочет создать конкуренцию для Винисиуса и Родриго на левом фланге атаки
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо придерживается плана, согласно которому он хочет, чтобы вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс конкурировали за место на левом фланге атаки. Никому из них не гарантировано попадание в стартовый состав «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, ситуация с Родриго кардинально изменилась после летнего клубного чемпионата мира, на котором бразильский футболист отыграл 93 минуты. Теперь Алонсо начал больше доверять Родриго и ставить его на наиболее комфортную позицию.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в пяти матчах «Реала», в двух из которых он выходил на замену. Родриго принял участие в трёх встречах (два раза в стартовом составе).

