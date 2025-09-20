Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
«Он знает ДНК «Ювентуса». Маркизио — о главном тренере туринцев Игоре Тудоре

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался о нынешнем главном тренере туринцев Игоре Тудоре.

«Я помню Игора ещё игроком. Я был с ним на сборах в 2006 году. Он был 12-м игроком, играл на разных позициях, обладал голевым чутьём и харизмой. Он демонстрирует эти качества и как тренер, и он знает ДНК «Ювентуса». Решение оставить его было правильным. Теперь ему нужно добиться стабильных результатов до Рождества, чтобы гарантированно попасть в Лигу чемпионов. Здесь определённо собралась настоящая команда, с характером, но, чтобы побеждать, нужно меньше пропускать и найти баланс. Камбэки с «Интером» и дортмундской «Боруссией» в долгосрочной перспективе не окупятся. Нужно доносить до соперников: «вы с нами не справитесь», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

После трёх первых туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков из девяти возможных и уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям.

