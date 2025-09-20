«Был тяжёлый момент в коллективе». Квеквескири — о победе «Оренбурга» над «Рубином» в КР

Опорник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о победе своей команды над «Рубином» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время завершилось вничью 0:0, в серии пенальти точнее оказались хозяева 4:2.

«На данном этапе было очень нужно и важно, чтобы мы дальше продолжали получать положительные эмоции. А не отрицательные, которыми мы жили после «Пари НН» три‑четыре дня. Был тяжёлый момент в коллективе, и нам нужна была эта победа, чтобы перенастроиться и быть готовыми к важным матчам чемпионата», — заявил Квеквескири в эфире «Матч ТВ».

После победы над «Рубином» «Оренбург» поднялся на второе место в группе А Пути РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. Тремя днями ранее подопечные Владимира Слишковича уступили «Пари НН» (1:3) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.