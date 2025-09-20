Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Манчестер Юнайтед — Челси: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Челси» друг с другом:

АПЛ, 37-й тур, 16 мая 2025 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;
АПЛ, 10-й тур, 3 ноября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1;
АПЛ, 31-й тур, 4 апреля 2024 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;
АПЛ, 15-й тур, 6 декабря 2023 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1;
АПЛ, 32-й тур, 25 мая 2023 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:1.

С историей личных встреч «Манчестер Юнайтед» и «Челси» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

