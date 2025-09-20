Кирьяков: у «Карабаха» с «Кайратом» нет шансов пройти в плей-офф Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы казахстанского «Кайрата» и азербайджанского «Карабаха» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Обе команды свои первые матчи на общем этапе провели в Португалии: футболисты из Алма-Аты уступили 1:4 «Спортингу», а «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику» (3:2), совершив камбэк с 0:2.
«Конечно, не стоило ждать сенсации от «Кайрата» после победы «Карабаха» над «Бенфикой». Мне кажется, что теперь к «Карабаху» будут относиться более внимательно и серьёзно — азербайджанской команде будет играть намного тяжелее. «Карабах» сильнее «Кайрата», однако у обоих клубов не будет шансов пройти в стадию плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет дома мадридский «Реал», а «Карабах» на своём поле сыграет с «Копенгагеном».
