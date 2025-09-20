Скидки
Главная Футбол Новости

Кирьяков: у «Карабаха» с «Кайратом» нет шансов пройти в плей-офф Лиги чемпионов

Кирьяков: у «Карабаха» с «Кайратом» нет шансов пройти в плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы казахстанского «Кайрата» и азербайджанского «Карабаха» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Обе команды свои первые матчи на общем этапе провели в Португалии: футболисты из Алма-Аты уступили 1:4 «Спортингу», а «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику» (3:2), совершив камбэк с 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Конечно, не стоило ждать сенсации от «Кайрата» после победы «Карабаха» над «Бенфикой». Мне кажется, что теперь к «Карабаху» будут относиться более внимательно и серьёзно — азербайджанской команде будет играть намного тяжелее. «Карабах» сильнее «Кайрата», однако у обоих клубов не будет шансов пройти в стадию плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет дома мадридский «Реал», а «Карабах» на своём поле сыграет с «Копенгагеном».

