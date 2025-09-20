Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» высказался об эмоциональности Андрея Талалаева

Аудио-версия:
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал эмоциональность главного тренера команды Андрея Талалаева. В матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России калининградцы победили ЦСКА (1:1, 10:9 (пен.)). Талалаев получил жёлтую карточку.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

— Андрей Талалаев снова получил жёлтую карточку. Как вы лично реагируете на его эмоциональность? Понимаете ли её?
— Я её прекрасно понимаю. У этой эмоциональности, как и у медали, есть две стороны. Но в данном случае у неё больше положительная сторона. Понятно, что есть обратная сторона, и за неё Андрей Викторович получает желтые карточки, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Победа над ЦСКА принесла «Балтике» первые два очка в Кубке России. Команда занимает четвёртое место в группе D с армейцами, «Локомотивом» и «Акроном». В Мир Российской Премьер-Лиге калининградцы располагаются на второй строчке с 16 очками в восьми играх.

«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
