Гендиректор «Балтики» высказался об эмоциональности Андрея Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал эмоциональность главного тренера команды Андрея Талалаева. В матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России калининградцы победили ЦСКА (1:1, 10:9 (пен.)). Талалаев получил жёлтую карточку.

— Андрей Талалаев снова получил жёлтую карточку. Как вы лично реагируете на его эмоциональность? Понимаете ли её?

— Я её прекрасно понимаю. У этой эмоциональности, как и у медали, есть две стороны. Но в данном случае у неё больше положительная сторона. Понятно, что есть обратная сторона, и за неё Андрей Викторович получает желтые карточки, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Победа над ЦСКА принесла «Балтике» первые два очка в Кубке России. Команда занимает четвёртое место в группе D с армейцами, «Локомотивом» и «Акроном». В Мир Российской Премьер-Лиге калининградцы располагаются на второй строчке с 16 очками в восьми играх.