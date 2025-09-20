Скидки
«Жили же как-то без него». Экс-президент «Локомотива» продал бы Батракова за € 20 млн

Аудио-версия:
Бывший президент «Локомотива», член совета директоров столичного клуба Валерий Филатов поделился мнением о цене, подходящей для продажи полузащитника железнодорожников Алексея Батракова. После обновления цен на портале Transfermarkt стоимость 20-летнего футболиста выросла с € 12 млн до € 23 млн.

– € 25 млн за Батракова – подходящая цена или он стоит дороже?
– Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 – значит, 25, надо торговаться.

– Если зимой за ним придёт топ-клуб, «Локомотив» отдаст?
– Если дадут 20 млн, я бы отдал. Лично моё мнение.

– Справится ли «Локомотив» без него?
– Жили же как-то без него раньше. Нужно всё брать в расчёт, 20 млн если получить за Лёшу, можно много игроков купить качественных, — приводит слова Филатова Odds.ru.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Батракова с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Филатов занимал должность президента «Локомотива» с 1992 года по 2006 год.

Кирьяков: чем больше будет игроков, как Батраков, тем сильнее будет сборная России

Сколько стоят молодые футболисты:

