Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Самородов: с приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше

Игрок «Ахмата» Самородов: с приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше
Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о состоянии команды после назначения на пост главного тренера российского специалиста Станислава Черчесова. Бывший главный тренер сборных России и Казахстана сменил во главе команды Александра Сторожука.

«С приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше. Такая бодрая, хорошая. Вы и сами видите, что в чемпионате мы до сих пор не проиграли при Станиславе Саламовиче. Это о многом говорит», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В пяти матчах под его руководством грозненцы одержали две победы в чемпионате России и трижды сыграли вничью. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

