«Он прав». Экс-игрок «Зенита» — о словах Бремера, что Йылдыза можно сравнить с Ямалем

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался о нынешних лидерах «старой синьоры».

«Локателли берёт на себя ответственность как на поле, так и за его пределами, Бремер — лидер. И не забывайте о Йылдызе. Кенану 20 лет, и он доказывает, что у него есть всё необходимое. Он не просто плеймейкер, который создаёт моменты, он ещё и трудолюбивый игрок. Бремер прав, говоря, что Кенана можно сравнить с Ламином Ямалем в контексте влияния на игру», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Йылдыз провёл четыре матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А после трёх туров, набрав девять очков из девяти возможных и уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям.

