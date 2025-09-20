Сёмин: матчи между «Краснодаром» и «Зенитом» стали как бы открыткой нашего чемпионата

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о грядущем матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится в воскресенье, 21 сентября.

«Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас «Краснодар» идёт более стабильно, чем «Зенит», краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы. Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное — кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За «Краснодар», конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно «Краснодар» — «Зенит», это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «быки» набрали 19 очков и занимают первое место. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на шестой строчке.

