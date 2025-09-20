«Эвертон» и Пикфорд близки к продлению сотрудничества до 2028 года — Скира

Ливерпульский «Эвертон» и голкипер Джордан Пикфорд близки к заключению нового трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

31-летний Пикфорд защищает цвета «ирисок» с сезона-2017/2018. В текущем сезоне на его счету на данный момент четыре матча в рамках АПЛ, в двух из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Пикфорд также является голкипером национальной команды Англии. В её составе он стал участником двух чемпионатов мира (2018 и 2022) и двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). На обоих первенствах континента Джордан становился обладателем серебряных медалей.

После первых четырёх туров сезона-2025/2026 чемпионата Англии «Эвертон» занимает шестое место с семью очками.