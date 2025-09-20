Тимур Журавель разобрал забавный казус во время комментирования матча ЦСКА — «Балтика»

Комментатор матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Балтикой» Тимур Журавель подробно разобрал свою ошибку во время серии пенальти. Основное время игры завершилось вничью 1:1. В послематчевой серии точнее оказались калининградцы (10:9).

«Забавный казус случился у меня на матче ЦСКА — «Балтика». Во время серии пенальти я вдруг решил, что бить будут все игроки из заявки на матч. Конечно, это была ошибка, но в эфир уже улетело и надо было извиняться за оплошность. Поскольку в телегах коллег в последнее время появились посты про профессию, то мне кажется интересным разобрать эту нелепую ошибку с точки зрения особенностей нашей работы.

Тут надо сослаться на один из любимых терминов Васи Уткина — защита от дурака. Так Вася называл умение комментатора не сказать того, чего он не знает, не ляпнуть глупость. Но тут возникает цепная реакция — чтобы пользоваться такой защитой, нужно уметь себя слышать — ещё одно важнейшее и редкое качество комментатора. Слышишь себя, не торопишься с выдачей информации и обходишь стороной темы, где тебя может подстерегать ошибка.

Ценное и действительно редкое умение. Вася всегда ставил в пример Мишу Мельникова. Миша прослыл эрудитом, он им и был, но во многом секрет его имиджа как раз в виртуозной защите от дурака: он не лез в неведомые темы, страховался от любых ошибок. Вот мой ляп на серии пенальти — типичный пример отключённой защиты.

Впереди у нас большие футбольные выходные, много матчей. Знаю, вы любите рецензировать комментаторов — вот и попробуйте не просто похейтить, а попробовать расшифровать, у кого и как работают разные приёмы», — написал Журавель в телеграм-канале.

В запасе у армейцев на матч с «Балтикой» находились 12 футболистов. Калининградцы, в свою очередь, внесли в заявку лишь восемь запасных игроков. В серии пенальти команды нанесли суммарно 22 удара. По разу к «точке» подходили все футболисты, оставшиеся на поле после 90-й минуты, включая вратарей.