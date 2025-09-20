Скидки
Фалькао: был разочарован «Атлетико», клуб не сделал ничего, чтобы я остался

Фалькао: был разочарован «Атлетико», клуб не сделал ничего, чтобы я остался
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао высказался об уходе из испанского клуба, который состоялся летом 2013 года. Колумбиец перешёл в «Монако».

«Уход из «Атлетико» в 2013 году? Я был разочарован клубом. Хотел остаться и никогда не хотел уходить. Я думал, что они хотя бы попытаются удержать меня, но ничего подобного не произошло. Я не увидел никаких попыток со стороны Джила Марина (владелец «Атлетико». — Прим. «Чемпионата») удержать меня», — приводит слова Фалькао The Touchline со ссылкой на YouTube-канал Марио Суареса.

Фалькао выступал в составе «матрасников» с 2011 по 2013 год. За этот период нападающий принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился 70 голами и девятью результативными передачами.

