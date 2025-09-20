«Нам не приходится учить его играть в футбол». Слот — об отсутствии голов у Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что звёздный новичок мерсисайдцев Флориан Вирц пока не имеет забитых мячей за английский клуб.

«Он всегда хочет получить мяч, даже в тех моментах, в которых он мог бы сделать что-то лучшее. Нам не приходится учить его играть в футбол. Он просто должен адаптироваться к интенсивности Премьер-лиги», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, 22-летний Вирц перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» за сумму около € 125 млн, включая бонусы. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

В августе Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker по результатам опроса спортивных журналистов.