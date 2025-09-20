Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам не приходится учить его играть в футбол». Слот — об отсутствии голов у Вирца

«Нам не приходится учить его играть в футбол». Слот — об отсутствии голов у Вирца
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что звёздный новичок мерсисайдцев Флориан Вирц пока не имеет забитых мячей за английский клуб.

«Он всегда хочет получить мяч, даже в тех моментах, в которых он мог бы сделать что-то лучшее. Нам не приходится учить его играть в футбол. Он просто должен адаптироваться к интенсивности Премьер-лиги», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, 22-летний Вирц перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» за сумму около € 125 млн, включая бонусы. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

В августе Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker по результатам опроса спортивных журналистов.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот эмоционально отреагировал на критику Вирца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android