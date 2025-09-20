Скидки
DM: шансы на выкуп Рашфорда «Барселоной» сократились из-за новых финансовых ограничений

Аудио-версия:
Вероятность выкупа «Барселоной» нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» существенно снизилась после объявления Ла Лигой, что потолок зарплат для каталонского клуба на сезон-2025/2026 был снижен с € 463 млн до € 351 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, подобное сокращение связано со спорным финансовым механизмом, касающимся VIP-лож на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу».

Подчёркивается, что «Барселоне», возможно, придётся искать новые источники дохода или продавать футболистов, прежде чем заключить долгосрочный контракт с Рашфордом.

Англичанин был арендован «блауграной» минувшим летом. В составе «Барселоны» он сыграл пять матчей во всех турнирах, где забил два гола и сделал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

